このところ交際を噂されていた米歌手のケイティ・ペリーと元カナダ首相ジャスティン・トルドーが、堂々と手を繋いでカメラの前に姿を現した。【写真】破局のオーランド・ブルーム＆ケイティ・ペリー、前妻との息子も含め４人で家族写真公開気マズイ笑顔？Peopleによると、2人はケイティの41歳の誕生日だった現地時間10月25日、仏パリの老舗キャバレー、クレイジー・ホースでショーを楽しみ、手を繋いで笑顔で劇場を出る様子