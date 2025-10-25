20世紀最大の映画スター、チャーリー・チャップリンの知られざるルーツに迫るドキュメンタリー映画『チャップリン』（12月19日より全国順次公開）の予告編が公開された。チャップリン一家やジョニー・デップ、エミール・クストリッツァらが語る、喜劇王チャップリンの知られざるルーツと人間性を映し出す予告編となっている。【動画】ジョニー・デップも出演ドキュメンタリー『チャップリン』予告編ドタバタ喜劇に庶民の哀愁