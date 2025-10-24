池山ヤクルトが大学日本代表主将の一本釣りに成功した。23日のドラフトで強打の内野手、松下歩叶（法大）を1位で単独指名。前日までアマ球界ナンバーワン野手の創価大・立石正広の1位入札が濃厚とされていたが、競合を避けた現実路線が奏功した。【2024年ヤクルト2位】 モイセエフ・ニキータ 《生きていくために日本に来ました》父が明かす壮絶半生「打って守って、必ず（チームの）中心になっていく選手」と、笑顔を見せたの