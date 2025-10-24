プロ野球ドラフト会議プロ野球のドラフト会議が23日に都内で行われ、オリックスは6位で米ジョージア大の石川ケニー投手を指名した。明秀日立高（茨城）時代は投打の主軸として春夏連続で甲子園に出場。卒業後は亜大に進学したが、その後に渡米し、現在はジョージア大でプレーしている。熱心なアマ野球ファンには知られた存在で、ネット上には「石川ケニー逆輸入やん」「聞き覚えある」「1番の問題は入団してくれるかどうか」と