ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「徹子の部屋」で柏木由紀子の愛犬が突然大きな声で鳴く 黒柳徹子が… 黒柳徹子 徹子の部屋 犬の話題 エンタメ・芸能ニュース テレ朝POST 「徹子の部屋」で柏木由紀子の愛犬が突然大きな声で鳴く 黒柳徹子が注意 2025年10月23日 18時30分 ざっくり言うと 柏木由紀子が20日放送の「徹子の部屋」に愛犬と出演した 愛犬は当初は騒ぐこともなかったが、途中で大きな声で鳴く場面が 黒柳に「静かにして！」と注意されると、その後は静かに話を聞いていた