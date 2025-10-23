「静かにして！」黒柳徹子がテンション高すぎるゲストに注意！『徹子の部屋』でハプニング

10月20日（月）に放送された『徹子の部屋』には、黒柳徹子も夢中になる“珍しいゲスト”が登場した。

【映像】黒柳徹子メロメロ「生きてると思えない」

そのゲストとは、トイプードルのレア（アンドレア）君。この日出演した柏木由紀子の自慢の愛犬だ。

レア君と一緒にスタジオにやって来た柏木は、「一緒にいないとダメなんです」と“親バカ”ぶりを披露。娘が家庭を持ち、子離れや孫離れをした今、愛犬と充実した日々を過ごしているという。美容院やネイルサロンにも連れていくそうで、「とにかくいつも一緒」と笑顔で語った。

そんな珍しいゲストを前に、黒柳徹子は「生きていると思えない」「お人形さんみたいね」と目を細めた。

騒ぐこともなく、スタジオのソファにちょこんと座るレア君の姿に、「本当にお利口ね」と感心。終始「かわいい！」を連呼するなど、メロメロの様子だった。

しかし、柏木の夫・坂本九さんの思い出を語り合っていると、レア君がクンクンと小さく鳴き始めた。黒柳は「九ちゃんの話をすると、急に反応するのどうしてだろう？」と首をかしげる。

その後も鳴き声はどんどん大きくなり、スタジオは微妙なムードに。黒柳は「おかしいわね、この犬」と顔を曇らせ、飼い主の柏木も少し気まずそうな表情を見せた。

そして、ついに黒柳は「静かにして！」とレア君に注意。すると、この一言が効いたようで、その後レア君は静かに2人の話を聞いていた。