1次選考会を2回実施→最終選考会を経て合格者を決定…締切は11月24日楽天は21日、中学硬式野球チーム「東北楽天リトルシニア」の第12期新入団選手選考会を12月に実施すると公式ホームページで発表した。対象は2026年4月に中学1年生となる男女（生年月日が2013年4月2日〜2014年4月1日）。申し込み締め切りは11月24日午後11時59分までとなっている。1次選考会は12月2日、同4日に森林どりスタジアム泉で実施。参加人数はそれぞれ