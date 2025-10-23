1次選考会を2回実施→最終選考会を経て合格者を決定…締切は11月24日

楽天は21日、中学硬式野球チーム「東北楽天リトルシニア」の第12期新入団選手選考会を12月に実施すると公式ホームページで発表した。対象は2026年4月に中学1年生となる男女（生年月日が2013年4月2日〜2014年4月1日）。申し込み締め切りは11月24日午後11時59分までとなっている。

1次選考会は12月2日、同4日に森林どりスタジアム泉で実施。参加人数はそれぞれ最大40人で運動能力測定、キャッチボール、ノック、ティー打撃を行う。最終選考会は同7日で、実戦形式の野球実技や選手・保護者による面接を実施して合格者を決定する。

求める選手像として「周囲の人に思いやりを持ち接することができる」「周囲への感謝の気持ちを忘れず、行動できる」「文武両道を実践できる」「上達に対する貪欲な気持ちがあり、自主的な努力を惜しまない」「本気で日本一を目指す」の5点を挙げている。

楽天シニアは、プロ野球「楽天イーグルス」の下部組織として2014年12月に発足。昨年は全国選抜大会で4強入りし、ジャイアンツカップにも出場した。今年も全国選抜大会と日本選手権に出場。日本選手権では準々決勝に進出するなど着々と力をつけている。

昨年から指揮を執っていた土谷鉄平氏は、今年の日本選手権を最後に退任。2012年に盗塁王のタイトルを獲得した楽天OBの聖澤諒氏が監督に就任した。（First-Pitch編集部）