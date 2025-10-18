株式会社LIFULL（東京都千代田区）が運営する不動産・住宅情報サービス『LIFULL HOME'S』は、2025年10月に閉幕し、その後の跡地活用にも注目が集まる「大阪・関西万博の会場周辺エリアの中古マンション価格」について調査を実施しました。それによると、万博開催決定時の「2167万円」から2025年8月には「2690万円」と1.3倍上昇したことがわかりました。【グラフ】「大阪・関西万博周辺エリアの中古マンション価格推移」を見る調査