ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地にブルワーズを迎えナ・リーグ優勝決定シリーズの第4戦を戦っている。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場。初回、3連続三振を奪った直後に9試合ぶりアーチとなる先頭打者弾。さらに4回にはこの日2本目の一発、そして7回にこの日3本目を左中間に放り込んだ。大谷は初回のマウンドで先頭を歩かせたものの、3者連続三振を奪った。そ