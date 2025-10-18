ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地にブルワーズを迎えナ・リーグ優勝決定シリーズの第4戦を戦っている。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場。初回、3連続三振を奪った直後に9試合ぶりアーチとなる先頭打者弾。さらに4回にはこの日2本目の一発、そして7回にこの日3本目を左中間に放り込んだ。

大谷は初回のマウンドで先頭を歩かせたものの、3者連続三振を奪った。その直後の打席で先頭打者本塁打を放ったが、4回にも右翼スタンドに運んだ。打球速度116.9マイル（約188.1キロ）、飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾となった。

この日の大谷は止まらない。7回の第4打席では左中間へこの日3本目。MVPコールが鳴り響く中、放り込んだ。投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振という異次元の活躍に、X上で米記者たちも大混乱の様子で賛辞をつづった。

米カリフォルニア州地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のドジャース番ビル・プランケット記者は「アンビリーバボー」、米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者は、「冗談だろ」「ショウヘイ・オオタニがまたホームランを打った」と記した。

また、米カリフォルニア州地元局「NBCロサンゼルス」のマイケル・J・デュアルテ記者が「なんてこった！ 唯一無二だ」とすれば、米専門メディア「ドジャーブルー」は「ショウヘイ・オオタニがハットトリック」と驚きを伝えた。



（THE ANSWER編集部）