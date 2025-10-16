サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、キャリー＆リュックの2WAY仕様でシーンに応じて使いわけできる、1本軸のT字キャリーバーを搭載したスマートなキャリーリュック「200-BAGCR015BK」を発売した。■キャリーとリュック、シーンに合わせて自由自在混雑した駅や階段ではリュックに、重い荷物の移動にはキャリーに。シーンに応じて瞬時に切り替えられる2WAY仕様で、ストレスのない移動を実現する