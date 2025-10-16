ブルージェイズはマリナーズに13-4で大勝【MLB】Bジェイズ 13ー4 マリナーズ（日本時間16日・シアトル）ア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）が15日（日本時間16日）、マリナーズの本拠地T-モバイル・パークで行われ、ブルージェイズが13−4でマリナーズに大勝。対戦成績を1勝2敗とし、勝てば球団初のワールドシリーズ進出に王手を掛けるマリナーズの勢いを止めた。負ければ後がなくなる第3戦、ブルージェイズの猛打が爆発した