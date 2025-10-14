【モデルプレス＝2025/10/14】築地銀だこでは、2025年10月20日（月）より「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま！」とのコラボキャンペーンを、全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）にて実施する。【写真】ミスド、ブラックサンダーと再コラボ◆ “たこやきやさん”同士の夢のコラボが実現今回のコラボレーションは、Nintendo Switch 「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま！」、Nintendo Switch 2 向け