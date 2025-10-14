リーグ優勝決定シリーズ第1戦前にFOXスポーツに登場ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は13日（日本時間14日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦前に米放送局「FOXスポーツ」のインタビューに登場。ミルウォーキーといえばチームが滞在する「ザ・フィスターホテル」にお化けが出るとして有名。今回も泊まらなかった選手がいるという。1893年にできたこの老舗ホテルには幽霊が出るという噂がある。ムーキー・ベッツ内