【ニューヨーク＝小林泰裕】連日の最高値圏にあった日米の株式市場で、急速に不透明感が強まっている。１０日に公明党が自民党との連立政権からの離脱を決め、米国でもトランプ大統領の対中批判を端緒に株安が進んだ。自民党の高市総裁の就任に伴う「高市トレード」に沸いた東京市場は、連休明けの逆回転を警戒している。１０日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比８７８・８２ドル安の４万５４７