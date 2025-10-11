ハイアール ジャパン セールスは、真ん中に野菜室を備える3ドア冷凍冷蔵庫CVシリーズ「SLIMORE X」より、375L冷凍冷蔵庫(JR-CVM38A)、325L冷凍冷蔵庫(JR-CVM33A)を、2025年10月22日より順次発売します。実売予想価格は375Lタイプが12万6000円前後、325Lタイプが11万円前後（いずれも税込）。 ↑「SLIMORE X」。左よりJR-CVM38A、JR-CVM33A。 記事のポイント 食材の霜つきを抑える「鮮度キープ冷凍」や、冷蔵室から野菜室