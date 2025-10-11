ハイアール ジャパン セールスは、真ん中に野菜室を備える3ドア冷凍冷蔵庫CVシリーズ「SLIMORE X」より、375L冷凍冷蔵庫(JR-CVM38A)、325L冷凍冷蔵庫(JR-CVM33A)を、2025年10月22日より順次発売します。実売予想価格は375Lタイプが12万6000円前後、325Lタイプが11万円前後（いずれも税込）。

記事のポイント 食材の霜つきを抑える「鮮度キープ冷凍」や、冷蔵室から野菜室が見える「ベジベジビューイング」など、食材の鮮度を保ちフードロスを抑える機能や工夫がつまったスリムな3ドア冷凍冷蔵庫。2〜3人の少人数世帯にオススメです。

本製品は、幅59.5cmのスリムボディながら大容量野菜室を備え、旨味や食感を長期間保持する冷凍機能にもこだわった3ドア冷凍冷蔵庫。

↑JR-CVM33A(W)使用イメージ。

新たに、冷凍食材の霜つきを抑える「鮮度キープ冷凍」を搭載。冷気の出入り口に開閉式の蓋を設置することで、霜取り運転時に蓋を閉じて暖気の流入を遮断し、冷凍室内の温度変化を抑制。室内の温度変化を抑えることで霜つきを低減する冷凍技術です。霜つきを大幅に抑えることで解凍してもドリップが出にくく、旨味と食感が長持ちするのでおいしくいただけます。

84Lの「真ん中大容量野菜室」は、大きな食品も収納でき、上段のトレイは小物の整理にも便利です。野菜室を真ん中に配置したことで、キャベツなどの大物野菜も立ったままラクに出し入れが可能で、手前側のスペースには2Lペットボトルを立てて4本収納することができます。また、底面にある「野菜室おそうじ栓」から直接ゴミ箱へ野菜クズを掃き出せ、お手入れも簡単です。

冷蔵室には、保存する食材に合わせて温度をチルド(0℃近辺)と冷蔵/野菜(2℃〜5℃)に切り替え可能な「フレッシュルーム」を装備。チルド(0℃近辺)に設定することで、生鮮食品や発酵食品を凍らせずに保存することが可能です。

また、「フレッシュルーム」の上面には透明の「強化ガラストレイ」を採用。「フレッシュルーム」の中を見やすくすることで、フードロス低減の効果も期待できます。

このほか、冷蔵室を開けると手前から野菜室が見える「ベジベジビューイング」を新搭載。野菜室を開けなくても、飲み物や食材を取り出す際に野菜室の在庫状況が確認でき効率的です。

↑冷蔵室から野菜室が見える「ベジベジビューイング」。

大容量ながら幅59.5cmのスリムボディで、キッチンの限られた空間にも設置が可能。サイドラックやセカンド冷凍庫と併用することで、使いやすさがさらに向上します。

キッチンのイメージに合わせて選べるよう、両機種ともに表情が異なる2色を展開。奥行のある質感がシックで落ち着いた雰囲気の「ブルーイッシュグレー」と、表面の滑らかな凹凸がニュアンスある華やかさを創出する「サンドホワイト」は、どちらの色も心地よく上質な光沢感のガラストップ仕様となっています。

↑JR-CVM38A（ブルーイッシュグレー）。

