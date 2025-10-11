〈「求められるなら、率先してマッドサイエンティストになる」米村でんじろう（70）が“ヤバい実験”を繰り返す理由〉から続く「助手を溶かしてしまったこともあります」「事情聴取もされました」【イケメンすぎ!!】「3浪」「落ちこぼれ」だった、でんじろう先生の青春時代をたっぷり見るサイエンスプロデューサーとして活躍する米村でんじろうさん（70）。近年はインパクトの強い実験が話題になることも多く、“マッドサイエン