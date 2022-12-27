2006年、小泉純一郎氏と科学実験をおこなった米村でんじろう（写真・共同通信）理科室の実験をエンタメに変えたのは “大発見” と言っていいだろう――。「サイエンスプロデューサー」という肩書で、メディアに登場していた米村でんじろう（67）。1996年、都立高校の教師をやめて活動を始め、テレビ番組に密着されたことをきっかけに講演会の依頼などが殺到。ドーナツ状の煙を発射する「空気砲」などの科学実験を武器に、子供