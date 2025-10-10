¥«¥·¥ª·×»»µ¡¤Ï¡¢ÂÑ¾×·â¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÖG-SHOCK¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥ê¥ó¥°¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¢¥Ê¥í¥°¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥×¡ÖGMA-P2110¡×¤ò10·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥Ù¡¼¥¸¥å¡¿¥Û¥ï¥¤¥È¤Î3¿§¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â20,900±ß¡£¡ÖGMA-P2110¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ûÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Î¾®¤µ¤áG-SHOCK¡ÖGMA-P2110¡×¤Ï¡¢GMA-P2100¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±Åù¤Î¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤ÈÁõÃå´¶¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¹µ¤¨¤á¤Ë¸÷¤ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¾å¼Á