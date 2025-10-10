今年5月に「交際0日婚」で話題を呼んだ有名YouTuberのヒカルさんと、北新地の高級クラブ「club REIMS」社長の進撃のノアさん夫婦が、9月に「オープンマリッジ」を宣言。ヒカルさんの「本当に俺は離婚はしたくない。でも浮気もしたい」という考え方に対して、ノアさんも「条件付きでOK」としたことがネット上で物議を醸した。オープンマリッジ（開かれた結婚）とは、お互いに合意のもと、婚外恋愛や性的自由を認める夫婦関係のこと