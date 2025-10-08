10月7日、新ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）がスタート。放送直後にXでトレンド入りするなど、今年の秋ドラマの中でも高い注目を集めている。漫画家・イラストレーターの谷口菜津子氏（37）による同名漫画を原作とした同作。TBSドラマ初主演の夏帆（34）と、約6年ぶりのTBSドラマ出演となる竹内涼真（32）が初共演でダブル主演を務める。夏帆が演じる山岸鮎美は、献身的で料理上手な“恋人ファーストである彼女”