UCC上島珈琲は10月6日、「UCC BLACK無糖」シリーズから「UCC BLACK無糖 黒の余韻 リキャップ缶」275g/375gを発売した。全国で販売を開始し、コンビニエンスストア、量販店、オンラインストアのほか、自動販売機でも展開する。希望小売価格は、275gが200円、375gが210円(いずれも税抜)。1994年発売の「UCC BLACK無糖」は、キャッチコピーを「原材料:コーヒー、以上。」として、レギュラーコーヒー100%、香料無添加にこだわり展開し