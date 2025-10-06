自民党の高市総裁は６日午前、党役員・閣僚人事の検討を進めた。同日中に党役員の骨格を固め、７日にも新執行部を発足させる見通しだ。内閣の要となる官房長官には木原稔・前防衛相（５６）を充てる方向で調整している。高市氏は６日午前、東京・赤坂の衆院議員宿舎で人事の調整を続けた。木原氏は保守派として知られ、高市氏と関係が近い。総裁選の決選投票で高市氏支持に回った旧茂木派に所属している。執行部人事を巡って