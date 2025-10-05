著名人の妻がヒロインの「女房もの」は、NHK連続テレビ小説の人気ジャンルとして、すっかり定着した。9月29日から始まった「ばけばけ」も、作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の妻・セツをモデルにした夫婦物語である。NHK「ばけばけ」ヒロインの母・池脇千鶴“40代の飾らない姿”に共感続々…かつては体当たり役も■「何も起きない」ジミ〜な物語明治半ば、まだ国際結婚という言葉もないころに、島根・松江の没落士族の