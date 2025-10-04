【J3第30節】(ギオンス)相模原 0-1(前半0-0)八戸<得点者>[八]國分将(60分)<警告>[相]高野遼(38分)、加藤拓己(63分)[八]音泉翔眞(45分+4)観衆:7,735人主審:田邉裕樹