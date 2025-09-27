〈“陰キャ”の高校時代→“超かわいい”「プリンセス」に大変身…20代の“普通の会社員”が仮装を始めたワケ「『お母さんに似てないね』と言われて」《体重は今より15キロ増》〉から続く体重は今より15キロ増、メイクもオシャレも全く興味なしだったウイッグクリエイター兼会社員のふーさん（27）。大学進学で上京し、憧れのディズニープリンセスの仮装とおじさんの仮装を始めた。そんなふーさんが明かす仮装の魅力とは。（全2