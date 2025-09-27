大相撲九月場所＞◇十三日目◇26日◇東京・両国国技館【映像】女性の“奇声”「実際の様子」両国国技館に突如、“女性の奇声”が飛ぶ事態にファンが困惑。まるで悲鳴のような凄まじい叫びに「すごい声」「本当にやめて」「悲鳴すご」などの反響が相次いだ。幕下四十七枚目・豪ノ湖（武隈）と幕下四十枚目・竜翔（追手風）の一番での出来事。5勝1敗同士の対決、取組は立ち合い豪ノ湖が鋭く当たって左上手を掴むも、竜翔もまわ