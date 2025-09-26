中古戸建てを検討している方にとって不具合は一番の不安。そこで頼りになるのが ホームインスペクション（住宅診断） です。実際に現場でよく見つかる不具合と、買主・売主それぞれにとってのメリットを、株式会社さくら事務所のホームインスペクターの黒沼さんが解説します。 ■1．雨染み跡 最もよく見つかるのが天井や壁の雨染み。単なる見た目の問題ではなく、雨漏りによって木材が湿気を含み続けると、