GIGAZINEではさまざまなレビュー記事を掲載しています。このレビュー記事を読み、影響を受けて実際にモノやサービスを購入したことがあるかを、毎年春・夏・冬の3回実施しているプレゼントアンケートで調査してみました。GIGAZINEのレビュー記事を読み、影響を受けて実際にモノやサービスを購入したことがありますか？という質問に対して、「はい」と回答した読者の割合は「60.6％」、「いいえ」と回答した読者の割合は「39.4％」