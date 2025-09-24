路肩乗り上げて「駐車」 実は違反です街中の路上で、歩道などの路肩に片輪を乗り上げて駐車しているクルマを見かけることがあります。これは違法なのでしょうか。歩道に乗り上げて駐車する車両のイメージ（画像：PIXTA）【画像】「えっ…」 これが歩道乗り上げで検挙された「駐車違反車両」です！路上で歩道などの路肩に片輪を乗り上げて駐車する行為。もしかしたら「そのまま路駐すると道が狭くなるから、せめて片輪だけで