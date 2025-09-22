WHILL株式会社は、パーソナルモビリティ（近距離移動のための乗り物）の開発・販売を行う日本発のスタートアップである。2012年に創業し、従来の「車いす」のイメージを刷新するスタイリッシュで機能的なモビリティデバイスを世に送り出してきた。本社は日本（東京）に加え、米国（シリコンバレー）や台湾にも拠点を持ち、グローバル展開を積極的に進めている。日本スタートアップ大賞2025では、優秀賞を受賞した。同社 代表取締役