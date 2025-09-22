疲労回復にもぴったりな〈長いも〉を、かろやかなホワイトソースにアレンジ。とろろの自然なとろみで作るソースは、クリーミーなのにあっさりしていて、ドリアやグラタンにも大活躍します。いつものホワイトソースより簡単で失敗知らず。ヘルシーに楽しめる万能レシピです。〈長いも〉の薬膳効果とは？薬膳とは 中国の伝統医学「中医学」に基づき、季節や食べる人の体調、体質に合わせた食材選びや調理法を推奨する食事法のこと。