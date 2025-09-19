お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）が18日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の小木博明（54）とともに生出演。4月に食道がんを公表した石橋貴明（63）と食事に行ったと明かした。矢作は「今週、俺はすごい報告があるっていうか。皆さん大好き石橋貴明と俺、ご飯食べてきた」と明かした。小木が「この間の画像見てさ。耐えられなかった。こんなガリガリになっちゃってどうしよ