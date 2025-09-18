ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 備蓄米を購入時より高い価格で転売か 岐阜県の小売店経営者らを書類… 岐阜県 お米 ダフ屋・転売 時事ニュース メ〜テレニュース 備蓄米を購入時より高い価格で転売か 岐阜県の小売店経営者らを書類送検 2025年9月18日 18時48分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 岐阜県本巣市の小売店と経営者の男性ら2人が書類送検された スーパーで購入した備蓄米を購入時より高い価格で転売した疑い 男性らは容疑を認めたうえで「法律は知らなかった」などと話している 記事を読む おすすめ記事 【清水 芽々】「タワマン低層階民」が受けている「高層階マウント」がヤバい…！「低層階の子供は入れない公園」「パーティでも水とジュースだけ」「エレベーターにも乗れない」 2025年9月11日 7時0分 『Nスタ』に世界陸上王者が出演も“通訳不在”でグダグダ「勝手に盛り上がるな」英語堪能アナ役立たず 2025年9月18日 11時0分 【世界陸上】「眠れる森の美女」マフチフ、眠る間に決勝進出決定 一発成功→雨でぬれない場所に移動し再びスヤスヤ 2025年9月18日 20時54分 「なんで身を削らなきゃいけないの」渡邊渚、YouTube“再生数ダウン”に居直り「言わないほうがいい」視聴者ツッコミ…“足つぼリアクション”解禁で方向性模索も 2025年9月18日 15時45分 松岡昌宏、国分太一を“２文字”で表現 今後の関係にもズバリ言及「一緒にやることは…」 2025年9月19日 5時10分