備蓄米を購入時より高い価格で転売か 岐阜県の小売店経営者らを書類送検メ〜テレニュース

備蓄米を購入時より高い価格で転売か 岐阜県の小売店経営者らを書類送検

  • 岐阜県本巣市の小売店と経営者の男性ら2人が書類送検された
  • スーパーで購入した備蓄米を購入時より高い価格で転売した疑い
  • 男性らは容疑を認めたうえで「法律は知らなかった」などと話している
