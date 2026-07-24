24日夕方、岐阜県坂祝町の踏切で列車と軽乗用車が衝突し、1人が心肺停止の状態となっています。 ▼【現場の画像】軽乗用車は大破… 踏切で列車と車が衝突 73歳女性が心肺停止 警察と消防によりますと24日午後5時すぎ、坂祝町酒倉にあるJR高山線の踏切で、上りの普通列車と軽乗用車が衝突しました。 73歳女性が心肺停止 この事故で軽乗用車は大破し、車内から運転していたとみられる73歳の女性が救助されましたが、心肺停止の状