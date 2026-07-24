メ～テレ（名古屋テレビ） 24日午後5時すぎ、岐阜県坂祝町のJR高山線の踏切内で軽自動車と列車が衝突し、車の運転手の73歳の女性が死亡しました。 警察によりますと、24日午後5時すぎ、坂祝町酒倉のJR高山線の美濃太田駅と坂祝駅の間にある踏切で「列車と軽自動車の接触事故」と通報がありました。 この事故で軽自動車を運転していた美濃加茂市の73歳の女性が病院に運ばれましたが約2時間後に死亡が確認されまし