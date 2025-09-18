坂口健太郎と永野芽郁 Smart FLASH

坂口健太郎、別人に見えるほど激やせか「好感度」激減の末路

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 坂口健太郎が17日に韓国の映画祭の開幕式に登場したとFLASHが伝えた
  • 訪れた観客によると「ぱっと見では別人に見えるほど激やせしていた」そう
  • 芸能記者は、今回の三角関係報道で「急速なファン離れ」がおきたと話した
記事を読む

おすすめ記事

  • 黒木メイサ（Ｃ）日刊ゲンダイ
    黒木メイサの新恋人報道でジャニーズJr.ファン大パニック…発端は週刊文春公式Xの「大物ジュニア」だった 2025年9月18日 9時26分
  • 「ないないない」織田裕二、『世界陸上』34年ぶり快挙の選手に放った“失礼発言”が物議…「ストッパー役」不在で“暴走”懸念
    「ないないない」織田裕二、『世界陸上』34年ぶり快挙の選手に放った“失礼発言”が物議…「ストッパー役」不在で“暴走”懸念 2025年9月17日 16時40分
  • 横浜のアパート　深夜１時にインターホンで玄関開けた女性が切り付けられる　殺人未遂などの容疑で男を逮捕
    横浜のアパート　深夜１時にインターホンで玄関開けた女性が切り付けられる　殺人未遂などの容疑で男を逮捕 2025年9月17日 22時10分
  • スポニチ
    チョコプラ松尾駿　“素人はSNSをするな”発言を謝罪「申し訳ございませんでした」コンビで丸刈りに 2025年9月18日 13時35分
  • 退職代行モームリのスタッフが依頼者の会社へ電話を入れた際の会社側の驚きの発言とは？（photoACより「ゆきのしろくま」さん撮影、イメージ画像）
    退職代行に会社が放った“想定外の一言”とは？　「こっちがモームリだよ」「今から実家に行く」 2025年9月18日 7時20分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 黒木メイサの報道巡り大パニック
    2. 2. 織田裕二「失礼発言」がX物議
    3. 3. 玄関開けた女性刺される? 男逮捕
    4. 4. 松尾が謝罪 チョコプラ丸刈りに
    5. 5. モームリに会社が放った一言とは
    6. 6. 広瀬すずへの距離感「しんどい」
    7. 7. 子がアジの目玉を指で押しつぶす
    8. 8. 「何で私が」渡邊渚に困惑の声
    9. 9. やりたい放題 田中圭に批判再燃
    10. 10. BDで 放送事故級の流血大乱闘
    1. 11. ミャクミャクを上回り人気1位に
    2. 12. AIと結婚した女性「行為」はある
    3. 13. 黒木メイサ 14歳下と熱愛報道
    4. 14. 佳子さまどアップ 頭が真っ白に
    5. 15. 孤独のグルメと丸かぶり…既視感
    6. 16. 万博が殺伐 日本人の民度崩壊
    7. 17. 赤西仁&広瀬アリス 海外で目撃か
    8. 18. 弓子夫人のピンチを救ったのは
    9. 19. 店員のミス 差額請求ポスト炎上
    10. 20. Amazonで年商4億円超 主婦を直撃
    1. 1. 玄関開けた女性刺される? 男逮捕
    2. 2. ミャクミャクを上回り人気1位に
    3. 3. 佳子さまどアップ 頭が真っ白に
    4. 4. 闘病発信も…死去に悲しみ広がる
    5. 5. Amazonで年商4億円超 主婦を直撃
    6. 6. 死んじゃだめ 女性客に性暴行か
    7. 7. 今田美桜のモテ女ぶりが凄すぎる
    8. 8. トリプル台風発生へ 進路予想は
    9. 9. 和室で「娘の制服を着た男」発見
    10. 10. 公園トイレで中2女子と性交か
    1. 11. 麻生氏が 一番買っている候補
    2. 12. 立民は「ジョーカーを切った」
    3. 13. 「駆け込み万博」で大混乱
    4. 14. 進次郎首相の誕生で日本は地獄か
    5. 15. 日本維新の会 3人を除名処分
    6. 16. ゴーカートで男児死亡 両親提訴
    7. 17. 丸亀の店長年収 安住アナは心配
    8. 18. 勃起不全の治療薬を市販化へ
    9. 19. 図書館問題 約9億円の損失が判明
    10. 20. ヴィレヴァン 利益率100均一以下
    1. 1. 子がアジの目玉を指で押しつぶす
    2. 2. 「スラダン」聖地が 無法地帯化
    3. 3. 宮城知事 土葬墓地の検討を撤回
    4. 4. 愛子さま「深い質問」X感激の声
    5. 5. 佳子さま ドアップ動画大バズり
    6. 6. 総裁選 高市氏「沈黙」のワケ
    7. 7. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    8. 8. 1人で2席分占領 男性の強硬手段
    9. 9. TDL修学旅行でスマホ禁止 物議に
    10. 10. 河野太郎氏 小泉農相を支援へ
    1. 11. 不祥事続く「日本郵便」の行方
    2. 12. 電車にスタバ ぶちまけ被害も
    3. 13. 絶賛 小泉氏でも高市氏でもない
    4. 14. 大阪万博 転売ヤーの天国だった
    5. 15. 総裁選の宣伝文句なし「想定外」
    6. 16. 石破首相 茨城の栗に「日本一」
    7. 17. 「ホームタウン事業」見直しへ
    8. 18. 日本エコロジー 工事を一時中断
    9. 19. 総裁選テーマ「#変われ自民党」
    10. 20. トイレで意識を失う 緊急事態に
    1. 1. 引退したボルト氏 階段で息切れ
    2. 2. 目に歯を移植 20年ぶり視力回復
    3. 3. 塩を袋に詰め持ち帰る観光客物議
    4. 4. 12歳いない? 日本人医師が買春か
    5. 5. 犬に3時間走らせる生配信が物議
    6. 6. 旭日旗ベンツ 目撃されるも...
    7. 7. 城ケ崎海岸で女性が海に転落、中国人観光客の男性が飛び込み救助＝「命は絶対に救わないと」
    8. 8. 日本旅行に飽きた 次の目的地は
    9. 9. 日本ニュースの下 中国SNSに称賛
    10. 10. 中国で「赤ちゃん返り」増加か
    1. 11. 射殺事件発言で司会者が降板 米
    2. 12. 韓国車が日系車に対抗できぬワケ
    3. 13. 中島健人のライブ会場で女性逮捕
    4. 14. スマート脳インプラントが進化
    5. 15. イチロー氏の自宅に強盗が侵入
    6. 16. 「ギリギリ攻める」歌手の魅力
    7. 17. ボーダーランズ4 不満相次ぐ
    8. 18. トランプ氏 豪放送の記者を叱責
    9. 19. 米中ロ時代の「同時衰退」時代
    10. 20. 日韓関係「時代的要求」を強調
    1. 1. AIと結婚した女性「行為」はある
    2. 2. 店員のミス 差額請求ポスト炎上
    3. 3. 走行距離課税検討に 国民が絶望
    4. 4. トランプ氏に対抗できる日本人
    5. 5. 帰りたい…茨城の最安物件で絶句
    6. 6. パナソニックが全固体電池生産へ
    7. 7. 国産AI開発 日本が主導する戦略
    8. 8. コストパフォーマンス抜群な大学
    9. 9. 有休 本当に幸せな時はいつ?
    10. 10. 鳥取砂丘が消滅? 観光地に異変
    1. 11. 茨城県で大雨 一時2万軒超の停電
    2. 12. 年収1000万円超も...40代の転職
    3. 13. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
    4. 14. 母に週150回LINE 異様な母子関係
    5. 15. 幼児教育・保育の無償化 概要
    6. 16. 貯金ゼロで年金生活 どうなる?
    7. 17. 「高市トレード」有力候補に
    8. 18. 役職定年しても同格の職に なぜ
    9. 19. 田舎のお墓の手入れに独人困惑
    10. 20. 仕事の生産性を高める方法とは
    1. 1. 本当に迷惑 Uberの新機能に辛辣
    2. 2. HDDの限界を突破 独自技術の実力
    3. 3. NVIDIA製のAIチップ 購入禁止
    4. 4. LINEメンションとリプライの違い
    5. 5. 最新ドローン「MINI 5 Pro」
    6. 6. ハリウッドは「AI化」と指摘
    7. 7. Windows10 古いPCは対応せず?
    8. 8. 不便解決 スマホ対応モニター
    9. 9. 耳に挟むイヤホン Ankerの新作
    10. 10. ドコモ 5G対応ルーターを発売
    1. 11. 皆既月食撮影に挑戦「無茶」
    2. 12. 次世代ワイヤレスマウスを発表
    3. 13. 車の維持費 最も負担に感じる人
    4. 14. Uber 料理1〜2h届かないケース増
    5. 15. Samsungスマホを「魔改造」
    6. 16. 人生のホラー映画ベスト3 監督は
    7. 17. OpenAIとGoogleが金相当の記録
    8. 18. 画像生成AIのプロンプトを公開
    9. 19. スペック向上 無線イヤホン登場
    10. 20. Meta ディスプレイ内蔵AIグラス
    1. 1. BDで 放送事故級の流血大乱闘
    2. 2. 世界陸上「疑惑の判定」が相次ぐ
    3. 3. ヤクルト村上宗隆 MLB移籍決定的
    4. 4. 山本由伸にド軍指揮官「無理だ」
    5. 5. 世界陸上砲丸投げ あわや大事故
    6. 6. 大谷翔平の164キロよりも 注目は
    7. 7. 元おニャン子 58歳女優の最新姿
    8. 8. 伊藤園が独走の緑茶市場で 猛追
    9. 9. 世界陸上 影分身の術で会場沸騰
    10. 10. 眠る間に...走り高跳び決勝進出
    1. 11. 山本由伸に異変? アメリカすぎる
    2. 12. 大谷、自ら三刀流プランを激白
    3. 13. 陸上界激震のニュース「嘘だろ」
    4. 14. DAZN拒否? セ・リーグTVがない訳
    5. 15. 前田大然のゴールパフォが物議
    6. 16. 男子バレー 日本が意地の1勝も
    7. 17. 巨人つなぎ監督に「桑田監督」か
    8. 18. 世界陸上 五輪女王が緊急搬送
    9. 19. 朗希への対応で ド軍に混乱が
    10. 20. ワークマン参入で 価格破壊の波
    1. 1. 黒木メイサの報道巡り大パニック
    2. 2. 織田裕二「失礼発言」がX物議
    3. 3. 松尾が謝罪 チョコプラ丸刈りに
    4. 4. 広瀬すずへの距離感「しんどい」
    5. 5. 「何で私が」渡邊渚に困惑の声
    6. 6. やりたい放題 田中圭に批判再燃
    7. 7. 黒木メイサ 14歳下と熱愛報道
    8. 8. 孤独のグルメと丸かぶり…既視感
    9. 9. 小林鷹之氏の政策 ネット荒れる
    10. 10. 万博が殺伐 日本人の民度崩壊
    1. 11. 赤西仁&広瀬アリス 海外で目撃か
    2. 12. 弓子夫人のピンチを救ったのは
    3. 13. 夢のファミチキ食べ放題開催へ
    4. 14. 通訳不在&英語堪能アナ役立たず
    5. 15. 戦隊ヒーロー内で前代未聞不倫か
    6. 16. 発言謝罪 長田のダメージ大きい
    7. 17. 矢作想定外 売れすぎた女性タレ
    8. 18. 沢口靖子 古巣のドラマは終了か
    9. 19. 清水容疑者「誓約書」提出漏れ
    10. 20. TKO木下隆行、タイ移住早々に“違法行為”を犯して批判殺到「日本帰れ」在住邦人からも怒りの声
    1. 1. グルメの「訳あり福袋」買ったら
    2. 2. PTAで出会ったママと不倫 悩みは
    3. 3. 「櫃石」はなんて読む？ヒントなしで答えられる？
    4. 4. 子13人目? 64歳の精子年齢に驚き
    5. 5. 離婚寸前だった夫婦 会話の特徴
    6. 6. 前澤氏の100万当選 女性の使い道
    7. 7. 新感覚のおはぎもちスイーツ登場
    8. 8. 「朔日市」はなんて読む？文字からはまったく想像がつかない！？
    9. 9. 「座席倒すな」新幹線マンガ反響
    10. 10. 診断に20年かかった女性の難病
    1. 11. コストコ ベーカリー系スイーツ
    2. 12. 「味が薄い餃子」がきっかけ
    3. 13. 胃腸に効く 豆腐ステーキレシピ
    4. 14. 1年で14kg減 絶品食べやせレシピ
    5. 15. ロクシタン 新たな香りの提案
    6. 16. GUの「キレイめコーデ」が万能
    7. 17. 品薄? GUおしゃれスウェット紹介
    8. 18. マニア絶賛 ユニクロのパンツ
    9. 19. 3COINSの「新作防災グッズ」紹介
    10. 20. 2カ月で完売 口紅の新感覚リップ