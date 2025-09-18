アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、2025年9月17日(水)より国内「天丼はま田」2店舗および「天ぷらめしはま田」2店舗にて、秋の味覚を味わう新メニュー「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」を期間限定で販売する。■秋の味覚を贅沢に味わう「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」季節の移ろいに合わせたこだわりの天丼・天盛りを提供する「天丼はま