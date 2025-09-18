秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、2025年9月17日(水)より国内「天丼はま田」2店舗および「天ぷらめしはま田」2店舗にて、秋の味覚を味わう新メニュー「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」を期間限定で販売する。
■秋の味覚を贅沢に味わう「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
季節の移ろいに合わせたこだわりの天丼・天盛りを提供する「天丼はま田」「天ぷらめしはま田」から、海の幸と山の幸を盛り込んだ、秋限定の「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」が登場する。
主役は、大粒の広島県産牡蠣。カラッと揚げた牡蠣の天ぷらは、ぷりっとした食感と噛むほどにあふれる濃厚な旨みが特徴だ。さらに、定番の海老、イカ、舞茸、しし唐、海苔に加え、芋・栗・かぼちゃといった秋の野菜を使用した「秋野菜のかき揚げ」を添え、見た目も味わいも秋を感じられる一杯に仕上げた。
■多様な食事シーンに対応するメニュー展開
自分のスタイルに合わせて楽しめるよう、丼ぶりのほか、天ぷらとご飯を別々で味わえる定食や、家庭でも楽しめるお弁当、食卓の一品に最適な天ぷらの盛り合わせも用意している。
＜店内メニュー＞
・大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼 味噌汁付 1,580円(税込1,738円)
牡蠣、海老、秋野菜のかき揚げ、イカ、舞茸、しし唐、海苔
・大粒牡蠣とかき揚げの秋の天盛り定食 1,680円(税込1,848円)
牡蠣、海老、秋野菜のかき揚げ、イカ、舞茸、しし唐
＜テイクアウトメニュー＞
・大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼 1,580円(税込1,706円)
牡蠣、海老、秋野菜のかき揚げ、イカ、舞茸、しし唐、海苔
・大粒牡蠣とかき揚げの秋の天盛り 1,480円(税込1,598円)
牡蠣、海老、秋野菜のかき揚げ、イカ、舞茸、しし唐
＜練馬関町・さいたま西大宮 その他メニュー＞
＜三郷中央店 その他メニュー＞
＜川口西青木店 その他メニュー＞
天丼はま田 公式サイト
天丼はま田 公式サイト
