メキシコシティ[日本との時差]+15時間[6月の平均気温]最高26度/最低13度[標高]2240m▼スタジアム紹介エスタディオ・アステカ[収容人数]8万7523人[開催試合]※試合時間は現地時間・6/11(木) A組第1節・6/17(水) K組第2節・6/24(水) A組第3節・6/30(火) ラウンド32・7/5(日) ラウンド16