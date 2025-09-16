子育て中は何かとバタバタ。「朝は子どもの準備で手一杯」「自分の食事は後回し」そんなふうに感じていませんか？忙しい毎日の中で、食事の準備は朝の親にとって大きな負担になりがち。パパッと手軽に済ませたいけど、おいしいものを食べさせてあげたい…そんな悩みを抱える方はいることでしょう。この記事ではママたちの声とともに井村屋の新商品『mini PIZZA ベーコン＆チーズ』をご紹介します。 忙しい朝や夕方、