私はスズコ。義母の「襲来」は朝だけで終わるかと思いきや、なんと昼にまでやってきました。しかもよりにもよってミミのお昼寝の時間に……。ネオも大人しく寝ているし、私も少しゆっくりできると思っていたので、ガッカリしてしまいました。しかもやたらと長居をしてミミと話し込んでいるし、そのせいでネオも起きる時間になってしまうしで、本当に疲れました。義母は空気が読めないのでしょうか？「できればもう来ないでほしい