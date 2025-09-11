佐々木朗希が漏らした苦悩前回は最速156キロも…162キロまで球速が戻った理由佐々木朗希がようやく復活への一歩を踏み出した。9日（日本時間10日）、3Aサクラメント戦で5度目のリハビリ登板。4回2/3を投げて被安打3、8奪三振3失点だった。復帰後、懸念されていた球速が今回の登板では復活。試合後には「ストレートを投げることが楽しくなかった」と、思うようなボールが投げられなかった時期の心境を吐露した。高校時代に163