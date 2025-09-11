ボクシングの元ＷＢＯ世界スーパーフェザー級王者の伊藤雅雪氏が、自身が代表を務める「ＴｒｅａｓｕｒｅＢｏｘｉｎｇＰｒｏｍｏｔｉｏｎ」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでモンスターについて取り上げた。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）は１４日、愛知・ＩＧアリーナでＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）と激突。一方で、ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王座を返上して