食楽web ●立ち食い蕎麦を食べ歩く営業コンビがオススメする笹塚の立ち蕎麦の人気店『柳屋』の魅力とは？ 立ち蕎麦屋を食べ歩く営業マン、先輩後輩コンビの大西タケルさん（仮名・42歳）と山根リョウさん（仮名・31歳）。いつも2人で東京都内や千葉、埼玉まで社用車で営業に励みながら、車中ではランチに向けた立ち蕎麦ミーティングを行うのが日課。 そんな彼らが教えてくれたのが、笹塚にある1974年創業の老舗『柳屋