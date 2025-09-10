人気ラーメンチェーン「天下一品」（本社：滋賀県大津市）は、京都の店でラーメンに虫の混入が確認されたことを報告し、謝罪した。産経新聞などによれば、「こってりラーメン」を注文した20代女性客のラーメンにゴキブリの死骸1匹が入っていたという。運営する天一食品商事は、混入の発生した新京極三条店とフランチャイズ系列店の河原町三条店を営業停止にした。そのうえで、両店舗の害虫駆除、全店舗を対象とした再発防止策の強