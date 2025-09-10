そろそろコーデに秋らしいエッセンスを加えたいところ。一点投入でシーズンムードを高めるなら、秋らしさ満点のブラウンのアイテムがおすすめ。今季のトレンドとしても注目度の高い色です。そんなブラウンにフォーカスして、【GU（ジーユー）】の名品パンツをピックアップ。40代ママインフルエンサー@acco.mamaさんの着こなしも合わせて紹介するので、ぜひお手本にして。 コーデ