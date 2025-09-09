8日、フランス国民会議（下院）での議論に臨んだバイル首相（ロイター＝共同）【パリ共同】フランス国民議会（下院）で8日、バイル首相率いる内閣の信任投票が実施され、反対多数で否決された。バイル氏は9日にマクロン大統領に辞表を提出し、内閣は総辞職する見通し。マクロン氏は「数日中に後任を任命する」と表明した。昨年6〜7月の下院総選挙で安定した内閣の運営に必要な過半数を獲得した勢力がなく、その後1年以上続く政局